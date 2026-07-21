YOU'RE BEING SECRETLY MURDERED BY LUCIFER/SATAN BLOOD OATH EXPOSED HERE!
THIS IS PROOF THE DEADLY CHEMTRAILING IS SLOWLY POISONING HUMANITY NOW!
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REMEMBER! THE GEORGIA GUIDE STONES WARNED ONLY 500 MILLION HUMANS ALLOWED ON PLANET EARTH. ALL OF OUT FOO, WATER AND AIR HAS BEEN POISONED NOW.
THE WARS HAPPENING NOW IS FURTHER MURDERING HUMANITY TO USHER IN LUCIFER/SATANS ONE WORLD OCCULT ORDER.
THE SICKENING THING IS HUMANITY HAS WOKEN UP TOO LATE! FOR THOSE OF US WHO ARE BELIER’S IN JESUS. OUR DAYS ARE NUMBERED. IN MY OPINION, IF WE’RE NOT PULLED OUT OF THIS SATANIC WORLD WE WILL BE MURDERED.
OF COURSE THE BIBLE SAYS ALMIGHTY GOD WILL PROTECT US. HOWEVER, THIS IS IN HIS TIME NOT OURS.
IF I WERE YOU I’D BE PREPARED TO TO MURDERED BY THIS SATANIC CABAL HELL BENT ON DESTROYING ALL HUMANITY NOW.
Please send this WAKEUP call to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP what’s left of humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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