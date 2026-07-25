WILL YOU WARN THE PEOPLE BEFORE DEATH COMES FOR YOU!!!
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THE ABOVE SHOCKING VIDEO CLEARLY EXPOSES WHY HUMAN BEINGS SHOULD WARN HUMANITY BEFORE SHEER EVIL CONSUMES HUMANITY!!!
WE’RE AT THAT POINT ONCE AGAIN WHEN SHEER EVIL HAS NOW CONSUMED THE WORLD. THE QUESTION IS! WHAT WILL YOU DO TO WARN HUMAN BEINGS ABOUT THE SHEER HELL NOW CONSUMING THE WORLD?
WILL YOU STICK YOUR HEAD IN A TV DESIGNED TO PROGRAM YOUR EVERY THOUGHTS? WILL YOU KEEP GOING TO RIGGED SPORTING EVENTS AND STAY DUMBED DOWN
?
HITLER HAD MILLIONS OF HUMAN BEINGS PLACED IN THE DEATH CAMPS AND WHEN PEOPLE FINALLY SPOKE OUT IT WAS TOO LATE. DONALD TRUMP NOW HAS A FEMA CAMP IN UTAH WHERE HOMELESS GO AND DISAPPEAR!
THE ENEMY IS ALREADY INSIDE AMERICA WITH 17,000"+ ILLEGAL TERRORISTS HERE IN AMERICA ACCORDING TO THE GOVERNMENT.
THERE’S 30,000+ OF GUILLOTINES STORED AT VARIOUS MILITARY BASIS AND FEMA CAMPS RIGHT NOW.
REMEMBER THIS!
AS LONG AS YOU STAY SILENT EVIL WILL CONTINUE TO CONSUME HUMANITY…
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther
…
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