WILL THE RAPTURE HAPPEN BY 3:30 A.M. ON 5/28/2026?
THIS ABOVE WARNING IS SOMETHING TO THINK ABOUT NOW!
MY BELIEF IS TO BE READY EVERY SECOND OF EVERY DAY!
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I KNOW SO CALLED WATCHMEN AND WOMEN HAVE BEEN WARNING FOR DECADES NOW! IN MY OPINION, THEY ARE WOLVE’S IN SHEEPS CLOTHING.
IT’S CLEAR ALL THE WARNING SIGNS ARE HERE & NOW IN BABYLON AMERICA.
ALL WE CAN DO IS PRAY AND LOOK UP FOR OUR REDEMPTION COMING WHENEVER ALMIGHTY GOD DECIDES IN TAKING US.
I PRAY THIS GODLY MAN IS RIGHT AND ALL WE CAN DO IS WAITE ANS SEE NOW.
GOD BLESS
RICK
TRUTHER…
CHECK OUT THIS TEACHING ON THE RAPTURE!
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