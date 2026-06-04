WARNING! YOU'RE EATING HUMAN REMAINS & DON'T EVEN KNOW IT! WAKE THE HELL UP!
HUMANITY IS BEING TURNED INTO VAMPIERS AND THEY DON’T EVEN KNOW IT. WHEN WHAT’S LEFT OF THE REAL FOOD IS GONE YOU WILL BE EATING THE HUMAN MEAT…
INSTEAD FOR BEING PROGRAMMED BY NON STOP SATANIC ENTERTAINMENT LIKE PAY FOR VIEW SPORTS! YOU BETTER REALIZE YOU ARE SLATED TO BE MURDERED BY THE SATANIC ELITE WHO CONTROL PLANET EARTH.
PLEASE SEND THIS SHOCKING VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW & SUBSCRIBE! It’s th only way to save humanity right now…………………
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
REMEMBER THIS ON 9/11 A FEW YEARS AGO? THE REAL CHILD SACRIFICE MURDERER HILLARY CLINTON DIED THIS DAY. YOU’VE BEEN LISTENING TO A BODY DOUBLE OR CLONE SINCE THIS HAPPENED. WE’RE IN THE END TIMES! BETTER REPENT WHILE YOU CAN AND ACCEPT JESUS…