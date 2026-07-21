WARNING! YOU NEED A GAS MASK BECAUSE OF ALL THE NON STOP DEADLY CHEMTRAILING!
ABOVE IS HOW TO USE THE MASK!
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ONLY A FOOL WOULD NOT HAVE A GAS MASK LIKE THIS WITH ALL THE SEEN & UNSEEN DEADLY CHEMTRAILING BY THE CORRUPT CIA AND AIR FORCE NOW.
HERE’S THE LINK FOR A ENHANCED FILTER YOU SHOULD ALSO BUY. https://www.amazon.com/Filter-Specifications-Masks-Shelf-Life/dp/B08J3T4RZM/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.RJ9yblml90c3twiKBGsEZBJiAHsKJwlOHUUrba59FaiP2SLB912ZgCQWTncMlGluB57xuOnXjHxBh2Ek4nWwkPzoiKufzJdSoj1FZcw0836dqLNM3mN0EfCcwu2GBcjUdw_CdW6BJT5FuVnqR43Fga0yGT5oujXW2r7RkUu7LD3IDgF1vgX-Zb8D6ex5d0cm8IvCJwmV2WgmAnyZGLSYrjsi0r3E-vqQtTguzIv9uI-FpZLrC860n7n7A2_CfrwE9mOYnJYUuG1REJ6lJTY3Ur7X87o39Ui_uHTw4p6jjDo.MoA8W2_rGtv5t9UwTMHjszvxxaVNSDDfKhijWMIhgV4&dib_tag=se&keywords=gas+mask+filter&qid=1784644055&sr=8-1
THINK ABOUT THIS!
WHAT WOULD YOU DO IF AT 3AM YOU WOKE UP COUGHING YOUR HEAD OFF AND COULD NOT CATCH YOUR BREATH?
WHAT WOULD YOU DO IF YOU DID NOT HAVE A GAS MASK?
HERE IN MONTANA I’M BEGINNING TO SEE A FEW PEOPLE WEAR MASKS AGAIN. THEY’RE BEGINNING TO SMELL THE NASTY CHEMTRAILS BEING SPRAYED 24/7 HERE. THANK GOD FOR THAT!
NOW THAT HUMANITY IS IN THE END TIMES THIS IS NO TIME TO THINK EVERYTHING IS NORMAL! ALL THE FOOD, WATER AND AIR IS NOW POISON.
NORMAL HAS BEEN DESTROYED NOW! NON STOP NEGATIVITY HAS BEEN PUMPED THROUGH OUR BRAINS, WITH THE NON STOP DEPRESSING INFORMATIONS IN THE CIA MAINSTREAM MEDIA AND THE SATANIC ENTERTAINMENT INDUSTRY.
THE CRASH OF HUMANITY IS IN PROGRESS WHILE STUPID HUMANS WALK THROUGH THIS BROKEN NON REALTY. IF YOU WAKEUP ONE MORNING GAGGING TO DEATH AND DON’T HAVE A GAS MASK IT’S YOUR OWN FAULT!
Please send this WARNING to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP the few real humans left now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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