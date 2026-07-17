WARNING! MCDONALD'S SERVES HUMAN MEAT! WAKE THE HELL UP...
THINK ABOUT THIS! CATTLE RANCHES ARE BEING DESTROYED IN RECORD NUMBERS RIGHT NOW! MCDONALDS ADVERTISES IT SERVES 6.5 MILLION BURGERS EACH DAY. WHERE IS MCDONALDS GETTING ALL THE MEAT WHEN CATTLE RANCHES ARE BEING DESTROYED?
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BELIEVE ME! THE MATH DOES NOT COMPUTE THEIR CLAIMS. BELIEV A RABBI EXPOSES THE TRUTH…The last mcdondals my wife and I had was in 2012. I told her the meat DO NOT TASTE LIKE COW MEAT. That was the last time we ate at demonic mcdonalds…
PLEASE SEND THIS SHOCKING ARICALE TO EVERYONE YOU KNOW & SUBSCRIBE. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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