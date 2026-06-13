WARNING! CORRUPT CORPORATIONS WANT TO BLOCK YOU FROM REPAIRING ANYTHING NOW! WAKEUP...
BIG BROTHER ISN’T COMING THE MONSTER HAS ALREADY ARRIVED! CORRUPT CORPORATIONS ARE NOW BLOCKING YOUR ABILITY TO FIX YOUR CAR OR COMPUTER.
THE DIRTY LITTLER SECRET IS EVEN THOUGH YOU PAY FOR THEIR PRODUCT THEY STILL OWN IT NOT YOU! SOFTWARE YOU BUY IS STILL CONTROLLED BY THE COMPUTER COMPANY. WITH A CAR YOU HAVE TO TAKE IT BACK FOR SERVICE AND NOW PEOPLE LIKE MULTI BILLIONAIRE WANTS TO BLOCK YOU FROM WORKING ON YOUR CAR.
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I HOPE BY NOW YOU REALIZE THE LYING CORPORATIONS AND OUR CORRUPT GOVERNMENT ARE WORKING TO TAKE COMPLETE CONTROL OF OUR LIVES NOW. WHY! THEY WANT TO USHER IN SATANS ONE WORLD OCCULT ORDER TO IMPRISON US FOREVER.
WAKEUP!
Please send this eye opening video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP HUMANITY NOW.
RICK
DISABLED VITNAM ERA VETERAN & TRUTHER…
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