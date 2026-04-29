WARNING-BIO INFECTED TICKS & MOSQUITOS ARE ATTACKING AMERICANS NOW!
ARE YOU WAAKE YET?
HUMANITY IS BEING SYSTEMATICALLY WIPED OUT NOW WHEN INSANE AMERICANS GET DRUNK ON SPORTS!
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THIS REMINDS ME OF NOAH RIGHT BEFORE THE FLOOD. HUMANITY WAS EATING-DRINKING AND INDULGING IN ALL FORMS OF INSANE ACTIVITIES WHEN SUDDENLY IT BEGAN TO RAIN AND WIPED THEM OUT.
WE HAVE NON STOP DEADLT CHEMTRAILING! THE FOOD-WATER AND AIR HAS NOW BEEN POISONED THROUGHOUT THE WORLD. BIG PHARMA HAS MURDERED COUNTLESS HUMANS WITH THEIR COVID DEATH SHOT. EVERYONE HAS BECOME A PATHO LIAR NOW.
ONLY A FOOL WOULD BELIEVE HUMANITY ISN’T IN THE END TIMES RIGHT NOW!!!
MAYBE FRIDAY WHICH IS MAY DAY FOR THE SATANIC ELITE, THEY WILL FINALLY START WW-3 AND FLIP THE RIGGED MARKET. IF YOU’RE LIKE ME YOU’RE EXHAUSTED AND TIRED OF THIS DEMONIC CON GAME…
Please send this eye opening video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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