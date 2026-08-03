WALMART STORES ARE COLLASPING BECAUSE CUSTOMERS DON'T TRUST THEM ANYMORE! WAKEUP...
SATANIC WALMART IS IT’S OWN WORST ENEMY! IT THOUGHT THE AVERAGE CONSUMER WAS STUPID WHEN IN FACT, PEOPLE NOW REALIZE WALMART CANNOT BE TRUSTED ANYMORE.
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THESE EVIL BASTARDS RISE PRICES WHEN THEY WANT. NOT EVERY PERSON IS CHARGED THE SAME PRICE NOW. WEIGHTS ON PRODUCE NEVER MATCHES THE WEIGHT WHEN ONE RE-WAYS THE PRODUCT.
WALMART NOW TREATS PEOPLE ARE CRIMINALS BEFORE THEY ENTER THE STORE. UNCONSTITUTIONAL ENDLESS SPYING WITH CAMERA’S AND DEMONIC A-I HAS STOLEN PEOPLE’S FREEDOM NOW.
I HATE WALMART! DID YOU SOME SOME OF THE ABANDONED STORES HAVE BEEN TURNED INTO FEMA CAMPS? WATCH THE BELOW VIDEO:
https://substack.com/@earthshakingnews333/p-208254258
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Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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