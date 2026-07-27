WAKEUP! EVERYTHING WE'VE BEEN FED FROM BIRTH HAS BEEN NOTHING BUT LIES!
THIS IS A GREAT REVEAL BECAUSE HE EXPOSES EVERYTHING I’VE BEEN SAYING FOR 50+ YEARS NOW!
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THIS IS WHAT MY FORMER YOUTUBE CHANNEL EXPOSED AND NOW MY SUBSTACK CHANNEL REVEALS…
THE SAD THING IS HUMANITY IS DRUNK ON ENDLESS SATANIC ENTERTAINMENT AND WILL NEVER WAKEUP UNTIL THE GRIM REAPER IS BEFORE THEM TO COLLECT THEIR UNWORTHY SOULS.
HERE’S THE BOTTOM LINE! HUMANITY IS NOW IN THE END TIMES AND THERE’S NO GOING BACK TO NORMAL EVER AGAIN.
THIS IS THE REASON WHY DEW (DRONE) FORREST FIRES HAVE BEEN LIT THROUGHOUT THE WORLD NOW!
THIS IS THE REASON WHY DEADLY GOVERNMENT WEATHER WARS ARE DESIGNED TO DESTROY YOU AND YOUR PROPERTY NOW.
THIS IS THE REASON WHY VIRTUALLY EVERYONE LIES-STEAL-& CHEATS GODLY PEOPLE OF THE WORLD. THIS IS THE REASON WHY COUNTLESS INNOCENT PEOPLE ARE MURDERED EVERY DAY NOW.
THIS IS THE REASON WHY COUNTLESS AMERICANS ARE SLEEPING IN TENTS AND CARS NOW. THE AVERAGE PERSON CARES ONLY FOR THEMSELVES AND TO HELP WITH THEIR FELLOW HUMAN BEINGS.
THIS IS THE REASON THE SATANIC ELITE AND THEIR DEMONIC MOUTH PIECES WILL NOT FACE REAL JUSTICE. BY THE WAY, REAL JUSTICE IS DEAD. THIS IS THE REASON THE SATANIC ELITE ARE BUILDING 1,000’S OF CRYPTO MINING CENTERS TO CONTROL ALL HUMANITY. NOT ONLY DO THEY KNOW YOUR EVERY MOVE NOW! SATAN’S MARK OF THE 666 BEAST WILL ALSO BE ISSUED THROUGH THEM.
BIBLE: REVELATION 13: 16-18. NO ONE WILL BUY OR SELL WITHOUT IT AND WHOEVER REFUSES IT WILL HAVE THEIR HEAD CUTOFF. THAT’S WHY 1,000’S OF GUILLOTINES ARE HIDDEN AWAY ON MILITARY BASES NOW!
THIS IS YOUR LAST WARNING! EITHER GIVE YOUR LIFE TO JESUS AND BE SAVED FROM HELL OR BE SENT TO HELL WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH….
Please send this eye opening video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disaled Vietnam era veteran & truther…
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SUBSTACK BLOCKED MY COVER PHOTO DAH!