TRUTH EXPOSED ABOUT TODAY 5/8/2026 BEING TRUMPS ALIEN REVEAL DAY!
THIS VIDEO IS A GREAT REVEAL FOR HUMANITY. IT WILL BE INTERESTING IF TRUMP BRINGS OUT A REAL DEMONIC ALIEN TODAY. REMEMBER! THI IS ABOUT DECEPTION OF HUMANITY AND NOTHING MORE. STEVE QUAYLE SAYS GENE HACKMAN HAD A STAR GATE IN THE TUNNEL UNDER HIS NM HOME.
THE VEIL OF DELUSION THE BIBLE WARNS ABOUT WE’RE LIVING WITH TODAY. DON’T BE FOOLED WHATEVER IS REVEALED TODAY. THESE CREATURES ARE DEMONIC!
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Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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