THIS WILL SCARE THE HELL OUT OF YOU! FIND OUT WHERE YOUR MARK OF THE BEAST CENTER IS NEAR YOU! WAKEUP!
ABOVE IS PROPOSED SATANIC DATA CENTERS!
PLAY THE ABOVE VIDEO AND BE SHOCKED!
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WHERE IN THE HELL IS THE ONE TRILLION PLUS MONEY COMING FROM TO BUILD THESE SATANIC MICRO-CHIPPING CENTERS?
EMINENT DOMAIN IS BEING USED TO STEAL HOMES AND BUSINESSES FOR AMERICANS TO BUILD THESE DAMN THINGS. SADLY, THE STUPID INDIAN’S HERE IN POLSON MONTANA AGREED TO HAVE ONE BUILT HERE AT OUR DAM. NEEDLESS TO SAY WE’RE SCREWED!
STUPID AMERICANS POSSESSED BY ENDLESS ENTERTAINMENT THEIRS LIVES ARE GOING TO BE SHORT LIVED IN THE VERY NEAR FUTURE.
Please send this urgent video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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