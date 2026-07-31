THIS SHOCKING VIDEO WILL BLOW YOUR MIND! ARE YOU AWAKE?
CAN YOU HANDLE THE TRUTH?
I DISCOVERED WHO RUNS THE WORLD DECADES AGO AND THIS SHOCKING VIDEO SHOCKINGLY REVEALS ALL OF IT.
SAD TO SAY, IT’S TOO LATE FOR HUMANITY!
HUMAN BEINGS WENT ALONG TO GET ALONG EVEN THOUGH PEOPLE LIKE MYSELF TRIED TO WAKE THEM UP! WE WERE LABELED CONSPIRACY NUTS AND PLACED IN A CLOSET.
THE CONSPIRACY OF SILENCE IS GOES ON TODAY A 1,000 FOLD. PEOPLE LIKE MYSELF ARE VIRTUALLY INVISIBLE NOW. EVERYWHERE WE GO THE HIDDEN HAND IS SHUTTING OUR MOUTHS THROUGH ENDLESS CENSORSHIP…
IT WON’T BE LONG BEFORE WE DISAPPEAR FOREVER…
SATAN IS CLOSING THE NET OF TRUTH SO HE CAN USHER IN HIS SATANIC ONE WORLD SATANIC ORDER NOW!
THE DOOR TO REAL TRUTH IS NOW CLOSING! IF YOU’RE NOT AWAKE AFTER WATCHING THIS EYE OPENING VIDEO YOU’LL BE LOST TO THE HANDS OF TIME…
SEND THIS shocking VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW IF YOU REALLY CARE ABOUT OTHER HUMAN BEINGS.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…