THE WORST DROUGHT IN U.S. HISTORY IS JUST BEGINNING! WAKEUP!
WATCH THE ABOVE VIIDEO-HELL ON EARTH IS HAPPENING RIGHT BEFORE OUR VERY EYES NOW AND FEW PEOPLE GIVE A DAMN!
WATER RATIONING HAS BEGUN THROUGHOUT THE U.S. NOW! THE NON STOP DEADLY CHEMTRAILING HAS KILLED THE WATER IN AMERICA. FLASH FLOOD STORMS DO NOT HELP. BECAUSE THE SOUL IS DEPLETED THE WATER IS SOAKED UP BY THE DRY GROUND NOW.
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
THE DEMONIC DATA CENTERS ARE STEALING BILLIONS OF WATER DAILY NOW. THERE’S OVER 4,000 AND MORE ARE COMING. THESE MONSTERS TURN OUT UNDRINKABLE WATER DEADLY WATER AND DO NOT PURIFY IT!
WATER COMING OUT OF THE FAUCET HAS TO BE FILTERED NOW OR IT’S UNDRINKABLE! MY GOG! WHEN ARE STUPID AMERICANS GOING TO WAKEUP.HE OR SHE IS BEING FLEECED AND THEY DON’T EVEN KNOW IT DAH!
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.