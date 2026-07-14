THE WORLD HAS BEEN SET ON FIRE WHILE HUMANITY IS ASLEEP NOW! WAKEUP...
I REPORT YOU DECIDE!
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THE WORLD IS BURNING WHILE HUMANITY IS DRUNK ON NON STOP ENTERTAINMENT.
THE END IS COMING AND FEW PEOPLE GIVE A DAMN NOW…
PREP-PRAY & GET THE HELL OUT OF THE WAY…
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Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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