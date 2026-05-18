THE SATANIC ROCKEFELLER HISTORY IS A LIE FROM THE PITS OF HELL!
THE ABOVE VIDEO CLEARLY PROVES JOHN D ROCKELELLER WAS NA RAPIST AND SNAKE OIL SALESMAN! WE NOW KNOW THE FAMILY WORSHIPS SATAN.
THE ABOVE VIDEOS PROVE THE SATANIC ROCKEFELLER FAMILY ARE TRAITORS OF AMERICA AND SATANISTS!
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DAVID ROCKEFELLER BEING PART OF THE SATANIC NEW WORLD ORDER, HAD A HAND IN JFK’S ASSASSINATION ALONG WITH THE SATANIC TRAITOR CIA! NOW THE TRILLIONAIRE CORPORATIONS CONTROL AMERICA AND OUR FAILED GOVERNMENT.
THE BIBLE WARNS FOR GOD FEARING PEOPLE TO COME OUT OF MYSTERY BABYLON AMERICA. THIS MEANS YOU DO NOT VOTE! VOTING HAS ALWAYS BEEN RIGGED AND I PROVE IT WITH MY VIDEOS HERE ON SUBSTACK.
IF YOU REALLY THINK YOUR VOTE MATTERS YOU’RE A FOOL! THE BOX-13 SCANDAL OF 1948 BETWEEN SATANIC LBJ & COKE STEVENSON IS PROOF. PEOPLE WERE BEATUP AND KILLED IN THAT ELECTION WHICH THE DEMON POSSESSED LBJ WON!
Please send this shocking article to everyone you know and subscribe. It’s the only way to wakeup humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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