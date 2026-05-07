THE CLOWN PRESIDENT, PROMOTING A UFC COMING FIGHT WHILE, AMERICAN'S ARE BEING FINANCIALLY CRUSHED NOW!
TRUMP HAS LOST THE CONCEPT OF REALTY NOW! SERIOUSLY, TRUMP HAS BETRAYED EVERYONE WHO SUPPORTED HIM NOW. TRUMP IS MENTALLY NOW! AMERICAN’S CAN’T PAY THEIR BILL AND ARE LOOSING THEIR JOBS AND THIS JOKER ACTS LIKE THERE’S NOTHING WRONG IN AMERICA.
REMEMBER! TRUMP HAS RAPED LITTLE GIRLS IN THE EPSTEIN FILES. SERIOUSLY, ANYONE WHO STILL SUPPORTS TRUMP IS JUST AS DAMN EVEIL AS HE IS. THE PICTURES OF HIM AND LITTLE INNOCENT GIRLS ON HIS LAP DOESN’T LIE.
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.