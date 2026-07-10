STOCK MARKET CRASH IS NOW HAPPENING RIGHT BEFORE OUR EYES RIGHT NOW! WAKEUP...
1,000’S OF HUMAN’S ARE LOOSING THEIR JOBS EVERY MONTH NOW. GOODS & SERVICES ARE EXPLODING IN PRICE NOW! THE WORLD DEBT IS NOW A QUAD TRILLION+ RIGHT NOW! HUMANITY IS NOW BEING REPLACED BY A-I ROBOTS NOW!
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OUR LEADERS LIE-STEAL & CHEAT US RIGHT NOW! NOW THE HOMELESS ARE BEING DRAGGED TO A FEMA CONCENTRATION CAMP (UTAH) AND ARE NOT ALLOWED TO BE RELEASED. INSIDER TRADING (ILLEGAL) IS STILL HAPPENING. FARMERS & RANCHERS ARE BEING SYSTEMATICALLY DESTROYED NOW. WAR HAS BEEN CREATED IN SEVERAL LOCATIONS OF THE WORLD.
THE WORLDS RELIGIOUS SYSTEMS ARE CORRUPT AND LEADING HUMANITY ASTRAY NOW! SATANIC HOLLYWOOD HAS PUT HUMANITY TO SLEEP WHY THE WORLD IS BEING CRUSHED NOW.
THE A-I SPY GRID IS NOW IN PLACE TO CAPTURE EVERY HUMAN BEING ON PLANET EARTH. MILLIONS OF PEOPLE ARE NOW LIVING IN THE DIRTY STREETS WAITING TO BE SCOOPED UP AND DISAPPEARED.
BIBLICAL PROPHECY IS THE ONLY TRUTH WORTH CONSIDERING IN LIFE. THE WARNING SIGS ARE HAPPENING RIGHT BEFORE OUR VERY EYES AND YET FEW HUMAN’S SEE IT!
PRE-PRAY & GET THE HELL OUT OF THE WAY…SHEER HELL HAS ARRIVED NOW! SATAN ONE WORLD ORDER IS HERE!!!
Please send this WARNING to everyone ❤️you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran 😳 & truther…
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