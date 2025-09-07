SOMETHING HORRIBLE IS COMING! ARE YOU AWAKE YET?
ALL THE SIGNS HAVE ARRIVED FOR THE FALL OF HUMANITY!
IF THIS SHOCKING INFORMATION DOESN’T WAKE YOU UP THEN NOTHING WILL! FOOL ME ONCE SHAME ON ME! FOOL ME TWICE SHAME ON YOU…
Please send to everyone you know and subscribe, it’s the only way to wakeup sleeping humanity!
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.