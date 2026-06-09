SOLDIER DIED & JESUS WARNED HIM 666 MEDICAL MARK ISSUED THIS YEAR (2026?)!
I KNOW COUNTLESS TRUTHERS HAVE CRIED WOLF ABOUT THE END TIMES FOR YEARS NOW, & MANY OF THEM HAVE BEEN PROVEN WRONG BOTH PAST & PRESENT.
HOWEVER, WE’RE NOW SEEING LARGE EARTHQUAKES & VOLCANOES GO OFF AROUND THE WORLD. DEADLY CHEMTRAILED SEVERE STORMS ARE HAPPENING ALL THE TIME NOW.
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INSANE HUMANS ARE POSSESSED BY NON STOP SATANIC ENTERTAINMENT! COUNTLESS HUMANS BLINDLY ACCEPT WHAT 666/$$$ MEGA PREACHERS ARE TELLING THEM AS TRUTH BUT, IT’S BOLD FACED LIES!
AMERICA HAS BECOME A POLICE STATE BECAUSE AMERICANS ARE SPIED ON BY THEIR TRACKING CELLPHONES, COMPUTERS, TV’S AND ELECTRONIC VEHICLES.
NON STOP LIES HAVE NOW BECOME TRUTH THROUGH DECEPTIVE EYES! THE UFO DEMONIC AGENDA IS NOW BEING REVEALED THROUGH ALL THE MEDIA FURTHER DECEIVING HUMAN BEINGS.
I BELIEVE STEVEN SPEILBERGS NEW MOVE WILL IMPLANT DECEPTIVE THOUGHTS INTO THOSE WATCHING IT TO FURTHER DECEIVE HUMAN BEINGS.
A MILLION PLUS AMERICAN’S ARE NOW LIVING IN CARS AND ON THE DIRTY STREETS OF AMERICA AND NO ONE CARES!
I KNOW SATAN AND HIS ALIEN DEMONIC DEMONS, ARE DECEPTIVE AS HELL AND CAN FOOL VIRTUALLY ANY HUMAN. I KNOW AMERICA IS BEING DESTROYED FROM WITHIN NOW. I KNOW ALL EVIL IS HIDDEN IN SECRET UNTIL IT’S SHOCKINGLY REVEALED. THIS 666 DEMONIC MARK WILL COME ABOUT LIKE THE VIDEO SAYS.
WHEN IT HAPPENS WE SHALL SEE. I BELIEVE WHEN I SEE IT BEGINNING THEN I’LL KNOW FOR SURE UNLESS & ANGEL REVEALS IT TO ME. ONE THING IS FOR SURE! THE DEMON MARK IS COMING SOONER THAN WE THINK!
Please send this warning? to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WSKEUP humanity…
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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