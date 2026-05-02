SLAIN TRUTHER BILL COOPER EXPOSED ALEX JONES (DE-FUNKED INFOWARS) BEFORE HER WAS MURDERED!
MY WIFE & I WAS SUCKERED BY B.S. ARTIST ALEX JONES DURING HIS DIVORCE A FEW YEARS AGO. HE TOLD HIS AUDIENCE THE MANY WAS FOR HIS WAR CHEST TO KEEP INFOWARS AFLOAT DAH!
THE MONEY MY WIFE SENT THE BASTARD WENT FOR THE SETTLEMENT IN HIS DIVORCE. WHEN MY WIFE AND I FOUND THIS OUT WE STOPPED WATCHING INFOWARS!
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I’M GLAD INFOWARS HAS BEEN BURIED! THANK GOODNESS HUMAN’S DON’T HAVE TO LISTEN TO ALEX JONES B.S. PEOPLE ANYMORE. I’M AURE HIS PODCAST WILL DRAW FOR LESS PEOPLE NOW.
Plesase send this video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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