SHOCKING-WAKEUP...HISTORY IS NOW REPEATING ITSELF ONCE AGAIN...
WHILE HUMANS ARE DRUNK ON NON STOP SATANIC ENTERTAINMENT, AMERICA IS BEING DESTROYED BY THE SATANIC ELITE.
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AMERICANS HAVE FALLEN UNDER THE VEIL OF DELUSION AS I RIGHTLY POINT OUT IN ALL OF MY POSTS HERE.
INSTEAD OF LIVING LIKE NOTHING IS WRONG! HUMAN BEINGS SHOULD BE SAVING MONEY AND PREPARING FOR THE TOTAL DESTRUCTION OF AMERICA AND THE WORLD.
CLEARLY A 12 YEAR OLD CHILD CAN SEE THE HANDWRITING IS ON THE WALL. THE WEATHER IS FREAKING OUT ALL OVER THE WORLD NOW! THERE’S NO SUCH THING AS MORALS ANYMORE! RELIGION HAS CLEALY FAILED HUMANITY NOW!
POLITICIANS-CORPORATE LEADERS AND THE CORRUPT PREACHERS HAVE SOLD OUT HUMANITY NOW! THE WORLD DEBT IS AT LEAST A QUAD TRILLION IN DEBT!
CAN YOU SEE THE HANDWRITING ON THE WALL NOW? THE WORLD IS A DEAD MAN WALKING WHILE HUMANITY IS DRUNK ON ILLUSION.
THE CLOCK IS TICKING!
WAKEUP OR BE DESTROYED…
Please send this shocking article to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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