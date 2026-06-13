SHOCKING VIDEO EXPOSING HUMAN'S WHO WERE FRIED ALIVE BY THE DEW WEAPONS PARADISE, MAUI. wakeup!
ABOVE-SHOCKING PROOF SECRET FACTIONS OF AMERICA’S GOVERNMENT ARE FRYINH HUMAN BEINGS ALIVE!
THIS IS HOW CORRUPT CORPORATIONS & GOVERNMENTS STEAL PEOPLES PROPERTY!
ALL AMERICAN’S AND HUMANITY ARE TARGETS FOR THE WORLDS OUT OF CONTROL GOVERNMENTS FRYING HUMANS TO DEATH NOW. WE
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‘RE AT THE POINT IF AMERICANS DO NOT STAND UP AND FIGHT THIS NEVER. ENDS SATANIC EVIL. NO ON WILL BE LEFT BY 2030. TRUTHERS LIKE MYSELF CANNOT DO THIS ALONE NOW.
PEOPLE NEED TO STOP WATCHING ENDLESS DEMONIC ENTERTAINMENT AND SPEAK OUT. REMEMBER THE FREEMASON/ILLUMINATI ONLY WANT 500 MILLION ON PLANET EARTH. THIS MEANS YOU AND I ARE SLATED FOR ELIMINATION IN THE VERY NEAR FUTURE.
WAKEUP!
SEND THIS EYE OPENING VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW & SUBSCRIBE. IT’S THE ONLY WAY TO WAKEUP INSANE HUMANITY NOW.
RICK
Disabled Vietnam era veteran & truther…. do nothing & you’re dead!!!
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