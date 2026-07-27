SHOCKING! SOCCOR BALLS ARE REMOTELY CONTROLLED! ALL SPORTS ARE RIGGED! WAKEUP...
I KNEW DECADES AGO ALL SPORTS WAS RIGGED AS HELL AND THAT’S WHY I STOPPED WATCHING THIS CRAP EXCEPT TO POINT OUT THIS NEVER ENDING CON JOB!
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IF YOU’RE STILL POSSESSED BY THE ENTIRE ENTERTAINMENT INDUSTRY YOU’RE A FOOL!!!!!!!!
HOW DO YOU THINK CORRUPT GAMBLING KEEPS FUNCTIONING AND MAKING TRILLIONS OF DOLLARS A YEAR? Gambling depends upon BRAINWASHED HUMANITY to keep pumping money into the control system for its never ending profits.
SO LONG AS STUPID HUMANS KEEPING FEEDING SATANS 666 BEAST SYSTEM THE CON GAME WILL CONTINUE ON DAH!
NOW INSANE HUMANS ARE RUNNING UP THEIR TAPPED OUT CREDIT CARDS TO PLAY IN THE FOOL’S RIGGED GAMES AND OTHER MIND NUMBING ENTERTAINMENTS!
ALSO HIDDEN IS THE MILLIONS OF VEHICLES BEING REBOED NOW! IT ALSO DOESN’T INCLUDED THE 1,000’S OF PROPERTIES BEING FORECLOSED UPON NOW.
THE BEST WAY TO SHUT DOWN THIS SATANIC 666 BEAST SYSTEM IS TO STOP SPENDING MONEY!!!!!!!!!!!!
ONLY BUY WHAT YOU CAN AFFORD AND GET THE HELL OUT OF DEBT. BELIEVE ME! IF YOU DON’T YOU’LL BE THE ONE LIVING IN A TENT OR CAR THIS WICKED WINTER PROJECTED TO COME THIS WINTER.
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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