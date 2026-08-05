SHEER EVIL! NOW WE'RE BEING SPRAYED BY SATANISTS IN CHOPPERS!
IN ORDER TO SEE THESE DEADLY CHEMTRAILS I HAD TO USE A POLARIZER FILTER TO DARKEN THE SKY. THEN I HAD TO PUT THE PHOTO INTO PIXELMATOR AND FURTHER CORRECT THE IMAGE. THIS MEANS THE DEMONIC CIA AND OUR TRAITOR MILITARY CAN SPRAY US WITH DEADLT CHEMICALS AND GET AWAY WITH IT. THIS IS SHEER TREASON!
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ABOVE IS THE ORIGINAL IMAGE FROM ABOVE. AS YOU CAN SEE IT LOOKS LIKE THERE’S NO DEADLY CHEMTRAILS DAH. HUMANITY IS IN BIG TROUBLE NOW!
ABOVE ARE INSANE CHOPPERS SPRAYING HUMANITY IN CLEAR SIGHT. CIVIL WAR IS THE ONLY WAY TO STOP OUT TRAITOR GOVERNMENTS FROM SLOWLY MURDERING US NOW.
WAKEUP OF DIE OF CANCER AND LUNG DISEASE!
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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