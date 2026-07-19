RED ALERT-WILD FIRE SMOKE KILLS 1,000'S OF PEOPLE EVERY FEW YEARS! (FALSE FLAG)
NOW THERE’S OVER 900 DEADLY FIRES IN CANADA. ONLY A FOOL WOULD BELIEVE 900 PEOPLE STARTED DEADLY WIL FIRES IN CANADA. ONE THING IS A FASCT IS THE DADLY CHEMTRAILING IS FOCING THE DEADLY SMOKE OVER AMERICA NOW.
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WHEN DEAD BEAT HUMANITY IS DRUNK ON SPORTS AND ENTERTAINMENT, THE SATANIC ELITE ARE MAKING MILLIONS OF HUMANS SICK WITH THE DEADLY CHEMTRAILS AND THE CHOKING THICK SMOKE.
AS USUAL, THE VAST MAJORITY OF HUMAN BEINGS ARE GOING ALONG TO GET ALONG WHILE THEIR HEALTH IS BEING SLOWLY DESTROYED NOW. WAKE THE HELL UP NOW OR YOU WILL DIE IN SHORT ORDER. THE DEADLY COVID SHOT STILL DIDN’T WAKEUP MOST HUMAN BEINGS DAH!
Please send this shocking warning to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKUP sleeping humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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