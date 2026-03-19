RED ALERT! ILLEGAL FEDERAL RESERVE BLOCKING BILLIONARES FROM WITHDRAWING MONEY NOW! CRUSH IS COMING!
RED AERT-GET YOUR MONEY OUT OF THE BANK NOW!
ILLEGAL FEDERAL RESERVE IS READY TO STEAL ALL YOUR MONEY IN THE BANK WITH A BANK BAILIN! THE ABOVE SHOCKING VIDEO EXPLAINS WHAT’S COMING I THINK BY THE END OF MARCH!
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BILLIONARES HAVE BEEN NOW BLOCKED FROM TAKE ALL THEIR MONEY OUT OF THE CON STOCK MARKET….
PLEASE SEND THIS EYE OPENING VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW & SUBSCRIBE. IT’S THE ONLY WAY TO WAKEUP HUMANITY NOW.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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