RED ALERT! HOMELESS AMERICANS NOW JAILED! 50+ MIL ILLEGALS GET EVERYTHING FREE!
THIS VIDEO MAKES MY BLOOD BOIL! I LIVED OUT OF A VAN FOR A FEW YEARS AND KNOW WHAT THIS LIFE IS LIKE!
I VISITED HAITI 2 TIMES AND KNOW HOW THE REAL POOR LIVE.
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
MY GOD! AMERICANS ARE BEING DESTROYED RIGHT NOW AND NO ONE GIVES A DAMN BECAUSE THEY’RE WATCHING FING BRAIN DEAD ENTERTAINMENT NO STOP NOW.
HERE’S WHAT THE BIBLE WARNS! WHEN (MORONS) SO CALLED HUMANS CRY PEACE & SAFETY-THEN SUDDEN DESTRUCTION SUDDENLY HITS…IT CAN’T HAPPEN SOON ENOUGH AS FAR AS I’M CONCERNED!!!!!!!!!!!!
IF AMERICANS DO NOT RISE UP RIGHT NOW! THERE WILL BE NO AMERICA FOR THEM IN THE VERY NEAR FUTURE. IF YOU DO NOT RISE UP NOW! THEN DON’T CRY WHEN YOUR ASS IS THROWN IN THE DIRTY STREETS OF AMERICA BY 2027 IN MY OPINION.
SORRY FOR CUSSING BUT I’M VERY-VERY-UPSET AMERICANS ARE BEING TREATED LIKE TRUSH RIGHT NOW. DON’T FORGET ABOUT THE DEMON POSSESSED CRYPTO DATA CENTERS TAKING YOUR HOME IN THE NEAR FUTURE! THEY’RE COMING FOR ALL AMERICANS…
CIVIL WAR? WHAT ABOUT THE 200 MIL+ GUNS IN AMERICA COLLECTING DUST?
WE NOW HAVE A NAZI GOVERNMENT…DAH!
BETTER HAVE GUNS AN FOOD THAT’S EXPLODING IN PRICE NOW.
IF YOU DON’T TAKE ACTION RIGHT NOW YOU’RE SCREWED…
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way for American’s to survive now.
DO NOTHING AND THE GRIM REAPER IS COMING FOR YOU. GET YOUR DAMN HEAD OUT OF THE POSSESSED SMART TV AND DO SOMETHING NOW DAMIT!
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.