RED ALERT! GAS POWERED VEHICLE PARTS NOW BEING DESTROYED! WELCOME TO OVER PRICED JUNK ELECTRIC CARS!
GAS POWERED CARS WILL BE GONE IN THE NEXT 5 YEARS! THIS IS WHY CORRUPT NASCAR IS LOOKING INTO ELECTRIC CARS. CAN YOU IMAGINE IN AUTO RACING THERE’S NO SOUND WHEN ONE IS WATCHING THE INDY 500 DAH?
IT REMINDS ME OF WHEN I WATCHED THE TURBINE RACE CAR AT THE INDY 500 IN TH MED 1960’S. ALL THAT CAR DID WAS WENT SWITCH. A COUPLE MILES BEFORE THE STP CAR WAS ABOUT TO WIN THE 500 HUNDRED A FEW DOLLAR PART PUT THE CAR OUT OF THE RACE. I WATCHED IT GO SLOW AROUND THE 4TH TURN. COULD THAT HAVE BEEN PLANNED TO KEEP PG FROM WINNING THE 500?
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NOT ONLY POLITICS BUT EVERYTHING IN LIFE SINCE THE SATANIC ELITE CONTROLLED BY DEMONIC ALIENS RUN THE WORLD NOW!
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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