RED ALERT! FARMERS CAN'T PLANT THIS YEAR! THE FUTURE REAL FOOD SUPPLY IS DEAD NOW!
AMERICA IS NOW IN A WATER DROUGHT! FARMERS CAN’T AFFORD TO PLANT SEED FOR 2026! DEADLY CHEMTRAILING HAS DESTROYED RAIN FROM FALLING FROM THE SKY NOW. IN THE LAST YEAR HERE IN MONTANA WE’RE IN A DROUGHT UNLIKE THE SOUTHERN U.S.
WHILE INSANE AMERICANS PACK SPORTING EVENTS HE OR SHE HAS NO IDEA REAL FOOD IS BEING DESTROYED RIGHT BEFORE OUR EYES NOW! ONLY FAKE FOOD WILL BE FORCED UPON ALL AMERICA BY THE END OF 2026.
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THIS IS WHY PREPPERS HAVE GUNS AND AMMO . WE KNOW WHEN BRAIN DEAD AMERICANS GO 3 DAYS WITHOUT FOOD THEY’RE COMING AFTER US. I CAN’T BELIEVE HOW STUPID THE AVERAGE AMERICAN IS. OUR OUT OF CONTROL GOVERNMENT IS DOING NOTHING TO PREVENT CIVIL WAR COMING SOONER THAN YOU THINK.
Please send this urgent warning to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now!
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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