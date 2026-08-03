RED ALERT! AREA 51 IS ON FIRE! PART OF THE PLAN?
REMEMBER WHAT PRESIDENT FDR ONCE SAID! “NOTHING HAPPENS BY ACCENT! IF IT DOES IT WAS PLANNED THAT WAY DAH!
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IN MAY 17 EARTHQUAKES HIT NEAR AREA 51 DAH!
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Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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