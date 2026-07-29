FOR THOSE GODLY PEOPLE WHO ARE AWAKE NOW, THEY SEE THE WARNING SIGNS AND ARE PREPARED PHYSICALLY & SPIRITUALLY NOW!

HOWEVER, MOST OF HUMANITY IS FAST ASLEEP TODAY. AS IN THE DAYS OF NOAH AND LOT, THESE LOST PEOPLE CAN’T SEE THE FORREST FOR THE TREES. UNFORTUNATELY, THESE PEOPLE WON’T WAKEUP UNTIL SHEER TERROR IS STARRING THEM IN THE FACE.

ALL WE CAN DO IS PRAY FOR THEM AND LEAVE IT AT THAT!!!

PREP & PRAY BECAUSE SHEER HELL IS COMING…

Please send this warning to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP sleeping humanity now.

Rick

Disabled Vietnam era veteran & truther…