PROOF THE WORLDWIDE ILLEGAL FEDERAL RESERVE CAPTURED ALL HUMANITY!
HUMANITY HAS BEEN CAPTURED AND HE OR SHE DOESN’T EVEN KNOW IT!
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THE ABOVE VIDEO PROVES YOU WERE AND ARE IN SLAVED TO SERVE THE BEAST!
WE ARE NOW IN THE END TIMES AND YOU ARE CAPTURED!
TOO LATE TO WAKE UP BECAUSE SATAN HAS ALREADY CAPTURED IF YOU’RE NOT A BELIEVE IN JESUS!
BE PREPARED TO BE REPLACED BY A ROBOT IF YOU’RE NOT SAVED BY THE BLOOD OF JESUS.
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP sleeping humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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