PROOF THE COVID DEATH SHOT WAS DESIGNED TO MURDER HUMANITY! WAKEUP...
IT’S SAD COUNTLESS HUMAN BEINGS FELL FOR THIS DEADLY CONGAME! THAT BEING SAID, COUNTLESS MORE HUMANS WILL ONCE AGAIN GET THE NEXT DEATH SHOT AS HELL.
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
REMEMBER THE OLD SAYING? IF ONE DOESN’T LEARN FROM THE MISTAKES OF THE PAST, HE OR SHE IS DOOMED TO REPEAT THEM AGAIN DAH!
WHEN HUMAN BEINGS LEARN TO NEVER TRUST LYING GOVERNMENTS, CON ARTIST CORPORATIONS OR CORRUPT MEGA PREACHERS. IT WILL BE THEN HE OR SHE WILL DISCOVER NOTHING IN THIS CRUEL LIFE CAN BE TRUSTED EXCEPT FAITH IN JESUS!
NOW THAT WE’RE IN THE END TIMES, A VEIL OF DELUSION HAS BEEN CAST OVER HUMANITY AND HE OR SHE, WILL ONCE AGAIN FALL FOR THE SAME OLD CON GAME AS BEFORE IN LIFE.
LIKE THE SAYING GOES, WHAT A PERSON SOWS—-HE OR SHE WILL EVENTUALLY REAP IN THIS LIFE OR THE NEXT!
Please send this eye opening video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.