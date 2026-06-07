I GRADUATED FROM HIGH SCHOOL IN THE 196O’S AND MUST SAY I RECEIVED A GOOD EDUCATION AT THAT TIME. IT WASN’T LIKE NOW WHEN OUT OF CONTROL CHILDREN CONTROL THE TEACHERS DAH!

READ THE PROTOCOLS OF THE ELDERS OF ZION AND YOU’LL DISCOVER HUMANITY HAS ALWAYS BEEN CONTROLLED!

HERE’S THE SATANIC PROTOCOLS THAT WILL SHOCK THE HELL OUT OF YOU! https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=osu.32435078617537&seq=8

THE ALIEN ELITE SEND THEIR PROGRAMMED CHILDREN TO THEIR SPECIAL SCHOOLS WHERE THEY’RE FURTHER BRAINWASHED.

YOU SEE THE WORLD HAS ALWAYS BEEN CONTROLLED BY THE ALIEN DEMONS WHO CONTROL THIS HELLISH WORLD.

Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.

Rick

Disabled Vietnam era veteran & truther…. WAKEUP OR BE ELIMINATED!