PROOF-KATTY (ANTI-GOD) PERRY HAS A DEMON IN HER HAVING SOLD HER SOUL TO SATAN!
SHEER EVIL!
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DO NOT FOLLOW THE AVERAGE LESBO KATTY PERRY AND HE GAY HUSBAND NOW.
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP what little of godly humanity remains now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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