THIS SHOCKING TEACHING WILL PROVE WE’RE NOW IN THE TRIBULATION!

CAN YOU HANDLE THE TRUTH?

ONE THING IS FOR SURE! IF ONE LOOKS AROUND TO SEE WORLD EVENTS RIGHT NOW, HE OR SHE HAS TO AGREE THE WORLD IS IN FACT FALLING APART.

HUMANITY IS UNDER A “VEIL OF DELUSION” watching the endless trashy SATANIC ENTERTAINMENT. Our CORRUPT POLITICIANS constantly, LIE-STEAL & CHEAT you and I.

SATANIC CORPORATE LEADERS are using DEMONIC A-I TECHNOLOGY to usher in SATANS ONE WORLD ORDER NOW!

The DEMON POSSESSED MEGA PREACHERS are constantly FLEECING HUMANITY now! You will know this EVIL BASTARDS because they FLASH SATANS HEX SIGN better known as the DEVIL SIGN.

READ MY FREE BOOK, SATANS LUKEWARM CHURCH REVEALED HERE:

Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s nthe only way to WAKEUP humanity now.

Rick

Disabled Vietnam era veteran & truther…