PROOF DEADLY CHEMTRAILS & AND MILITARY DRONE FIRES ARE SETTING THE NW U.S. ON MASSIVE FIRES NOW!
ABOVE VIDEO IS PROOF THE NW IS BEING TARGETED BY VICIOUS DEADLY CHEMTRAILS AND DESTRUCTIVE FIRES KILLING HUMANS AND DESTROYING THEIR PROPERTIES!!!
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
IT’S ABOUT TIME THE LYING WEATHER PLACE POLSON, MT UNDER A DEADLY AIR QUALITY ALERT DAH!
MORE PROOF OUR TRAITOR GOVERNMENT IS BEHIND THE DEADLY CHEMTRAILING AND FORREST FIRES.
LINKS:
WEATHER MODIFICATION HISTORY: https://www.youtube.com/@climateviewer
GEO ENGINEERING WATCH: https://geoengineeringwatch.org/
Please this send this shocking article to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.