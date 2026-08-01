POLAND BORDER ARE NOW SHOOTING ILLEGALS! IT'S ABOUT TIME NOW FOR AMERICA...
IT’S ABOUT TIME! WHEN THE SATANIC ELITE FLOODS ILLEGALS INTO COUNTRIES AND DESTROYS NATIONS.
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THINK ABOUT THIS! IN AMERICA ILLEGALS GET EVERYONE FOR FREE AND THERE’S COUNTLESS AMERICANS SLEEPING IN TENTS AND CARS. IT DOESN’T TAKE A ROCKET SCIENTIST TO FIGURE OUT CORRPY POLITICIANS HAVE SOLD OUT THEIR CITIZENS.
AMERICA IS A DEAD MAN WALKING AND IT’S TOO LATE FOR US WITH 17,000 ILLEGAL TERRORISTS HERE AND TRAITOR TRUMP ISN’T DOING A DAMN THING ABOUT IT NOW.
WHAT THE INSANE POLITICIANS DO NOT UNDERSTAND IS AMERICANS HAVE MILLIONS OF GUNS HERE. IT’S ONLY A MATTER OF TIME BEFORE A RIVER A BLOOD WILL FLOW IN THE DIRTY STREETS OF AMERICA…
PREP-PRAY & GET THE HELL OUT OF THE WAY.
Send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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