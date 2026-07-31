THIS SHOCKING VIDEO TERRIFIED ME! CLICK ON THE ABOVE PHOTO TO WATCH ON YOUTUBE.

MAKE NO MISTAKE ABOUT IT!

THIS IS A PERFECT EXAMPLE AMERICA IS DYING WITHIN ITSELF NOW. YOU KNOW IF THE SATANIC MASONIC TEMPLE IS BOARDED UP AND DYING, IT’S A PERFECT EXAMPLE THAT AMERICA IS NEAR COLLAPSE NOW.

WHILE INSANE PEOPLE ARE DRINK ON ALL KINDS OF SATANIC ENTERTAINMENT NOW, AMERICA IS QUICKLY DYING A SLOW PAINFUL DEATH. WHEN ONE LEASTS EXPECTS IT, SUDDENLY HUMAN’S WILL BE TERRIFIED THEY’LL END UP IN THE DIRTY DANGEROUS OF AMERICA!

Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP sleeping humanity.

Rick

Disabled Vietnam era veteran & truther…