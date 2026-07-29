NEW PROOF SS AGENT WILLIAM GREER DID NOT SHOOT PRESIDENT KENNEDY ON 11/22/63! WAKEUP...
I DECIDED TO PRODUCE A VIDEO PROVING, SECRET SERVICE AGENT WILLIAM GREER DID NOT SHOOT PRESIDENT KENNEDY.
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
I’M SICK AND TIRED OF MENTALLY ILL PEOPLE STILL SPREADING THE LIE GREER SHOT THE FATAL BULLET. GREER WAS LEFT HANDED AND WOULD HAVE HAD TO STOP THE LIMO, TURN 150* TO THE RIGHT AND SHOOT JFK. HIS JOB WAS TO STOP THE LIMO PERIOD!!!
WHEN GREER SAW JFK WAS HIT IN HIS RIGHT TEMPLE, HE THEN HIT THE GAS AND SPED AWAY. IF GREER HAD FIRED A BULLET FROM HIS ANGLE HE WOULD HAVE BLOWN OFF THE RIGHT SIDE OF JFK’S FACE BEING NO MORE THAN 10 FEET FROM THE PRESIDENT.
THIS IS PRESIDENT KENNEDY! THE FATAL BULLET ENTERED THE RIGHT TEMPLE OF THE SKULL. FROM GREER’S POSITION ON THE FAR LEFT OF THE DRIVER’S SIDE LIMO, THERE IS NO WAY THE BULLET COULD HAVE ENTERED PRESIDENT KENNEDY’S TEMPLE!!!
SS AGENT GREER WOULD HAVE TAKEN OUT THE PRESIDENT’S RIGHT EYE AND BLOWN OFF HIS EAR AND THE ENTIRE RIGHT SIDE OF HIS HEAD IF HE HAD SHOT JFK. GOV. JOHN CONNALLY’S & JACKIE’S HEADS WERE IN THE LINE OF FIRE!
ZAPRUDER FILM WITH SPROCKET HOLES ON THE LEFT SIDE OF VIDEO. SLOW THE VIDEO DOWN BEFORE WATCHING! YOU WILL NOT ONLY SEE GAPS (SPLICES) IN THE FILM BUT, ON THE DALLAS RECORDS BUILDING & ASSASSIN WHO IS
DEPUTY SHERIFF ASSASSIN WEATHERFORD WAS ON THE DALLAS RECORDS BUILDING ON 11/22/63! HE CAN BE SEEN AT THE BEGINNING OF THE ZAPRUDER FILM IN THE SPROCKET HOLES TO THE LEFT OF THE ABOVE FILM.
ABOVE LEFT IS JAMES FILES AS HE LOOKED ON 11/22/63. HE LIVED IN CHICAGO AND WAS CONTROLLED BY MAFIA UNDER HEAD SAM GIANCANA. TONY ACCARDO TOOK OVER AFTER AL CAPONE DIED AND CONTROLLED CHICAGO NOT SAM GIANCANA.
IN THE ZAPRUDER FILM TOWARD THE END THE ABOVE FRAME APPEARS. I BELIEVE THIS IS MAFIA ASSASSIN JAMES FILES WHO SHOT JFK IN THE HEAD WITH THE REMINGTON ASSASSIN PISTOL!
PLEASE UNDERSTAND ALL THE VIDEOS, PHOTOS AND DOCUMENTS CONCERNING THE JFK ASSASSINATION HAVE EITHER BEEN ALTERED, REDACTED OR DESTROYED. THE CORRUPT INTELLIGENCE AGENCIES (CIA FBI & SECRET SERVICE) TO NAME A FEW, WERE BEHIND TRHE ENDLESS COVERUP OF THIS VICIOUS MURDER. THE DEMONIC CIA STILL HASN’T RELEASED ALL IT’S FILES DAH!
IN THE ABOVE VIDEO, MAFIA JAMES FILES IN NO UNCERTAIN TERMS, TELLS YOU HOW HE MURDERED PRESIDENT KENNEDY WITH THE ABOVE ASSASSIN PISTOL!
I hope once and for all the morons who keep saying SECRET SERVICE AGENT, clint hill shot JFK, will shut the hell up and stop spreading FAKE NEWS!
I began researching the JFK Assassination when I watched Oliver Stone’s movie on the subject. I’ve included the link below to my 2019 book I wrote below. I was sick and tired of all the mis-information floating around, for the nearly 60 years since our corrupt ELITE MANAGED GOVERNMENT covered up the tragic demise of President Kennedy.
Sadly, we will never see the entire truth revealed concerning the murder of President Kennedy. However, my book reveals 95% of what really happened that tragic day in Dallas in 11/22/63. That being said, all who coverup the assassination, at their last breaths, they were sent to a holding area and are now in HELL waiting for judgement!
If you really care about the truth please send this eye opening article to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP sleeping humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.