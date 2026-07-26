MILITARY DRONES NOW HAVE DEW LASERS! HERE'S YOUR ARSONIST STARTING FIRES!!!
ISN’T IT SHOCKING THE BIBLE WARNING THE EARTH WILL BE RENOVATED BY FIRE IN THE END TIMES?
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
ALL OVER THE WORLD NOW THERE’S ENDLESS DEADLY FIRES. HERE IN POLSON, MT WE HAVE DEADLT FIRE SMOKE AND IT’S DANGEROUS TO BREATHE THE AIR HERE. I WEAR A GAS MASK THE FEW TIMES I GO OUTSIDE NOW.
WHAT PEOPLE DON’T REALIZE IS, THEY’RE SUCKING IN THE AIR AND SLOWLY DAMAGING THEIR LUNGS FROM THE DEADLY CHEMICALS IN THE AIR. CANCER IS ALSO DESTROYING THEM FROM THE DEADLY CHEMICALS IN THE CHEMTRAILS.
SAD THE AVERAGE HUMAN DOESN’T REALIZE VIRTUALLY ALL OF AMERICA WILL BURN IN THE NEAR FUTURE. AMERICA IS MYSTERY BABYLON AND SLOWING BEING DESTROYED NOW.
THE BIBLE WARNS A VEIL OF DELUSION HAS BEEN CAST OVER HUMANITY NOW. THIS IS TRUE BECAUSE ALL THE AVERAGE PERSON CARES ABOUT IS GORGING THEMSELVES WITH GMO FOOD AND HAVING A GOOD TIME.
THE BIBLE ALSO WARNS, WHEN HUMANITY CRIES PEACE & SAFETY, THEN SUDDEN DESTRUCTION WITH HIT! I BELIEVE THAT SUDDEN DESTRUCTION COULD VERY WELL HAPPEN BEFORE 2027.
I HOPE YOUR PREPPING-PRAYING & PREPARED TO MEET YOUR MAKER. SHEER HELL HAS ARRIVED NOW!
Please send this WAKEUP call to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP sleeping humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.