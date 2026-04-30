MASS LAYOFFS EXPLODING IN AMERICA NOW! IS YOUR JOB NEXT?
RICH $$$ CORPORATIONS DON’T GIVE A DAMN ABOUT YOU & YOUR FAMILY IF YOU HAVE TO WORK NOW!
I HOPE YOU REALIZE TRUMP OR ANY OTHER CORRUPT POLITICIAN DOESN’T GIVE A DAMN ABOUT YOU NOW. GOING TO COLLEGE IS A FOOL’S JOKE!
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1,000’S OF JOBS ARE BEING LOST EVERY MONTH NOW AND ALL THE GOVT. NUMBERS ARE RIGGED AS HELL! THAT’S WHY THE CON MAKET HASN’T CRASHED YET. HOWEVER, WITH MOST OF AMERICA OUT OF WORK NOW THIS WILL BRING DOWN THE HOUSE OF CARDS.
IT AMAZES ME SPORTS ARENA’S ARE STILL FILLED IN AMERICA. REMINDS ME OF THE DAYS OF NOAH RIGHT BEFORE THE FLOOD CAME. CICIL WAR IS COMING TO AMERICA BECAUSE WITHOUT JOBS PEOPLE WILL GO INSANE BEFORE LONG AND COME AFTER THE REST OF US.
PREP-PRAY & STAY THE HELL OUT OF THE WAY. BE SURE TO HAVE GUNS BECAUSE HELL ON EARTH IS COMING.
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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