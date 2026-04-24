LOOKS LIKE TRUMPS UNCLE JOHN STOLE TESLA'S SECRETS! DON'T TRUST TRUMP DAH!
SADLY! MOST AMERICAN’S HAVE NEVER RESEARCHED TRUTH FOR THE I CREATED THIS SUBSTACK. I’M TRYING AS BEST AS I CAN TO WAKEUP HUMANITY. THIS IS WHY I CREATED THIS SUBSTACK. ALL I ASK FOR IS YOU SHARE MY THESE EYE OPENING VIDEOS WITH EVERYONE YOU KNOW. OUR OUT OF CONTROL GOVERNMENT AND THE CORRUPT CORPORATIONS ARE STRANGLING YOU AND I AND SOMEONE NEEDS TO WARN THE PEOPLE NOW BEFORE IT’S TOO LATE.
PLEASE SENND THIS EY OPENING VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW & SUBSCRIBE. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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