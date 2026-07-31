JOSEP MENGELE (ANGEL OF DEATH EXPOSED! ARE YOU AWAKE?
SHOCKING VIDEO!
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NAZI JOSEP MENGELE WAS A MONSTER!
HE USED HIS MAGNETIC PERSONALTY TO TORTURE ENDLESS CHILDREN FOR HIS SATANIC DEMONIC PLEASURE.
IMAGINE IF YOU WERE A CHILD AND THIS SICK BASTARD, INJECTED YOU WITH UNTESTED BIO CHEMICALS DAMAGING YOUR BODY EVEN MURDERING YOU?
THROUGH THE TREASONOUS PROJECT PAPERCLIP, THESE NAZI’S WERE ALLOWED TO ILLEGALLY BECOME CITIZEN’S OF AMERICA. THEY TOOK OVER NASA AND OTHER AMERICAN ENTITIES LIKE OUR HEALTH CARE INSTITUTIONS.
THE ENDLESS TORTURE OF INNOCENT HUMAN BEING CONTINUED WITHIN THE MENTAL INSTITUTIONS OF THE WORLD. THEN THE DEADLY COVID-19 DEATH SHOT WAS RELEASED. NOW WE KNOW MILLIONS OF HUMAN BEING HAVE DIED BECAUSE OF THIS DEADLY BIO-UNTESTED WEAPON!
ALL THE GOVERNMENTS OF THE WORLD ARE GUILTY OF THESE MURDERS. THEIR SATANIC HENCHMEN ARE NONE OTHER THAN BILL GATES AND ANTHONY FOUCHI! WHAT MY LAST 2 VIDEOS IF YOU WANT TO KNOW MORE ABOUT THESE MONSTERS…
NOW THAT HUMANITY HAS ENTERED THE END TIMES, THERE’S NOTHING THE DEMONIC MONSTERS OF THE WORLD WON’T DO!
READ MATTHEW 24 IN THE BIBLE IF YOU WANT TO KNOW WHAT THE END TIMES ARE LIKE WE’RE NOW LIVING IN TODAY…
PLEASE GIVE YOUR LIFE YO JESUS NOW OR YOU’LL FACE ETERNITY IN HELL WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH…
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now!
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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