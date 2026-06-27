JFK COUP D ETAT! MY 2019 BOOK BLOWS THE LID OFF THE JFK ASSASSINATION! READ IT HERE FOR FREE!
CAN YOU HANDLE THE UNBLEMISHED TRUTH, THE SATANIC (FREEMASON ELITE, USED THE AMERICAN GOVERNMENT TO ASSASSINATE PRESIDENT KENNEDY ON 11/22/1963?
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Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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