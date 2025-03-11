JFK BODY SWITCH REVEALLED 11/22/63
THE TRUTH HAS BEEN REVEALED BUT HUMANITY CONTINUES TOO SLEEP DAH!
ABOVE LEFT IS THE CASKET OFFICER J.D. TIPPET WAS IN FLOWN BACK TO WASHINGTON D.C. ON 11/22/63. RIGHT IS THE CASKET PRESIDENT KENNEDY WAS IN ON AIR FORCE 2 AS WELL ON 11/22/63. PRESIDENT KENNEDY’S BODY WAS DUMPED INTO THE ATLANTIC OCEAN WITH THE CASKET ON THE LEFT. J.D. TIPPET IS BURIED IN JFK’S GRAVE. RESEARCHER JOE WEST WAS MURDERED BY THE ELITE TO BLOCK THE OPENING OF JFK’S GRAVE. WAKEUP!
