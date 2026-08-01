HERE'S THE SOLUTION, FOR THOSE DEMON POSSESSED PEOPLE WHO SACRIFICE HUMANITY! WAKEUP...
IT’S TIME TO BRING BACK HANGING FOR INSANE PEOPLE WHO SACRIFICE HUMAN’S AND DRINK THEIR BLOOD.
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COUNTLESS HUMAN BEINGS HAVE BEEN HANGED IN THE PAST! IT’S EITHER THIS OR ROLL OUT THE GUILLOTINES!
NO MERCY CAN BE GIVEN WHEN, INSANE DEMON POSSESSED INDIVIDUALS, TORTURE AND MURDER INNOCENT HUMAN BEINGS.
WE NOW IN THE END TIMES AND IT’S KILL OR BE KILLED NOW. BELIEVE ME! IF ANYONE BREAKS DOWN MY DOOR HE OR SHE IS FAIR GAME TO BE ELIMINATED!
ONLY A FOOL WOULD SHOW MERCY TO ANYONE TRYING TO INVADE A HOME AND RAPE, ROB OR MURDER INNOCENT HUMANS BEINGS. THANK GOD WE HAVE GUNS IN AMERICA.
THANK OF THE 60,000 MUSLIMS WHO JUST INVADED SPAIN! IF YOU DON’T THINK THIS COULD NOT HAPPEN IN AMERICA YOU’RE A FOOL. AMERICA ALREADY HAS 50,000+ ILLEGALS HERE NOW JUST WAITING FOR THE COMMAND TO MURDER AMERICANS.
Please send this WARNING to everyone you kow & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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