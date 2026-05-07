HERE'S THE REASON HUMANITY IS DYING OF AIRBORN DEADLY CHEMICALS !
HERE IN MONTANA WE’VE BEEN DEADLY CHEMTRAILED DAY AND NIGHT FOR YEARS NOW! THE PLANTS ARE DYING! THE PEOPLE AARE SICK ALL THE TIME. LIAR TRUMP WON’T DO ANYTHING TO STOP THIS CRIME AGAINST HUMANITY! DEMONIC CIA CONTROLS THIS DEADLY CHEMTRAIL PROGRAM. THE PEOPLE ARE OBESE AND DRUNK ON NON STOP ENTERTAINMENT!
HUMANITY NOW GETS WHAT IT DESERVES…
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DO I HAVE COMPASSION? NO! WHY? I’VE BEEN WARNING HUMAN’S FOR 50+ YEARS AND THEY’VE IGNORED ME EXCEPT FOR A FEW… IT’S CALLED —-WHAT A PERSON SOEWS-HE OR SHE WILL REAP!
PLEASE SEND THIS SHOCKING VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW & SUBSCRIBE IT’S THE ONLY WAY TO WAKEUP HUMANITY NOW.
I CARE ABOUT ME FRIENDS, FAMILY, LOVED ONE’S & THOSE OF YOU WHO FOLLOW ME.
Rick
Disabled VIETNAM ERA VETERAN & TRUTHER…
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