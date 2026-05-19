EVERY BODY KNOWS SATAN IS HERE TO DESTROY HUMANITY NOW AND IT'S HAPPENING RIGHT BEFORE OUR VERY EYES...666 WATCH THIS!
THE ABOVE SHOCKING VIDEO TAKES YOU ON A JOURNEY THROUGH AMERICAS WICKED PAST. WATCH AND LEARN!
AMERICANS ARE NOW WAKING UP TO THE FACT, WE’RE BEING REPLACED AND THE 50 MILLION+ ILLEGALS, ARE HERE TO REPLACE US. IF THAT ISN’T TRUE, THEN WHY WERE AMERICANS FOCRED TO GET THE DEADLY COVID-19 DEATH SHOT AND NOT THE ILLEGALS DAH!
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HAVE YOU WONDERED WHY THE VAST MAJORITY OF THE ILLEGALS ARE FIGHTING AGE MEN FLOODING INTO AMERICA?
WHY IS IT THE ILLEGALS GET EVERYTHING FOR FREE AND AMERICANS ARE NOW BEING FINANCIALLY DESTROYED?
TRAITOR TRUMP HAS ONLY DEPORTED A FEW MILLIONS ILLEGALS! A PERSON HAS TO BE DEATH-DUMB & STUPID TO TRUST TRUMP NOW. AS THE BIBLE RIGHTLY DECLARES, YOU WILL KNOW THE TRAITORS BY THEIR WORKS…
WE NOW KNOW THERE’S HIDDEN TRUMP AND HIS HENCHMEN BODY DOUBLES OUT IN THE PUBLIC B.S.ING AMERICANS. THE TRUMP THAT WENT TO CHINA WASN’T 6’3” STANDING BY CHINA LEADER PING DAH!
THE SAD FACT IS THE CLOCK IS TICKING AND TIME HAS RUN OUT FOR AMERICA. ALMIGHTY GOD IS USING THE ENEMY (CORRUPT POLITICIANS-LYING CORPORATE LEADERS & FALSE PROPHET MEGA PREACHERS) TO RIP THE HEART OUT OF AMERICA NOW.
PREP-PRAY OR BE DESTROYED!
Please send this eye opening video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now…
Rick
Disablwed vietnam era veteran & truther…
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